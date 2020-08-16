شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح الصحة للباعة فى الأسواق لحماية الزبائن من عدوى كورونا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان للباعة في الأسواق نصيحة هامة لحماية الزبائن من عدوى فيروس كورونا من خلال غسيل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام، وطالبتهم بالحرص علي تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين.

وكانت وزيرة الصحة، لفتت إلى أنه حرصًا على عدم انتشار العدوى ، ينبغى عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، خاصة فى الأماكن المغلقة، مع ضرورة غسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

وحثت الوزيرة الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أى شخص يعانى من أمراض مزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى فى حال الشعور بأى أعراض مرضية.

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وتابع أنه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائى صحى مما يقوى الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.

وأكد ضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، مشيرًا إلى أهمية الحرص على شرب من 8- 10 أكواب مياه فى اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم ، بالإضافة إلى أهمية تناول العصائر الغنية بفيتامين سى لتقوية المناعة، والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم



