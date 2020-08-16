شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نستهدف نقل 2 مليون راكب بالسكك الحديدية بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطط للوصول لـ 10200 كيلو متر سكك حديدية بحلول 2024، و11530 كيلو بحلول 2030، مضيفًا أن السكك الحديدية تنقل مليون راكب يوميًا، وهناك خطط لنقل 1.5 مليون راكب يوميًا بحلول 2024، و2 مليون راكب بحلول 2030.

وقال الوزير، خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تطوير الإشارات من أهم مشروعات السكك الحديدية، حيث يساهم في القضاء على حوادث المزلقانات، لافتا إلى أن تكلفة تطوير المزلقانات والإشارات تصل لـ 46.8 مليار جنيه، تم تنفيذ أعمال بقيمة 9.4 مليار جنيه منها.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

Advertisements

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.