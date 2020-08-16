شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: رفع كفاءة 9600 كيلو بالطرق والمحاور بتكلفة 35 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع النقل، منوها بأن محور سمالوط يربط الطريق الصحراوي الشرق والغربي، والهدف منه ربط مناطق التنمية الصناعية بالمناطق الزراعية الجديدة غرب طريق الصعيد مرورا بالكتلة السكنية في سمالوط. وقال وزير النقل خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس السيسي، إنه تم رفع كفاءة 9600 كيلو متر بتكلفة 35 مليار جنيه، ومتبقى ألفى كيلو متر فقط، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس بتطهير وتكريك وتبطين الترع ورصف الطرق الجانبية لهذه الترع.

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