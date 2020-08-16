شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: "أنا مش ضد إن الناس تبنى ولكن لابد من مواجهة التعديات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تسعى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق، مضيفا: "عاوزين نعمل حاحة جيدة لشعبنا وأهلنا علشان نساعدهم ونريحهم مش بس علشان يتحرك على الطريق".

وقال الرئيس خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق: عاوزينا نعمل ونبنى بلدنا ونبقا فرحانين بيها ..أنا مش ضد إن الناس تبنى"...عاوزين نبني ونعمر، ولا بد من مواجهة التعديات لأن تكاليفها كبيرة جدًا علينا، ولن نترك محور المحمودية هكذا، وهنيجي على نفسنا ونعمل دا حتى لو كانت التكلفة كبيرة