شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات الوزارة منذ 2014 حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروعات النقل خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن حجم مشروعات وزارة النقل المخططة منذ 30 يونيو 2014 حتي 30 يونيو 2024، تصل تكلفتها لـ 1.1 تريليون جنيه، تتضمن 377 مليار جنيه بمجال الطرق والكباري.

وقال، خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الاستثمارات بالموانيء البرية 14.6 مليار جنيه، والسكك الحديدية 142 مليار جنيه، والأنفاق 512 مليار جنيه .

وذكر أنه جاري تنفيذ 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة، بتكلفة 175 مليار جنيه، تم تنفيذ 4500 كليو منها، وجاري تنفيذ 1300 كيلو خلال العام الحالي.

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بدوره قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق بصفة عامة بعدما كانت مصر فى المرتبة 28.

وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتحسن بمؤشراتها كل عام من خلال تدشين المشروعات التى تنفذها، مشيرا إلى أن المشروعات التى نفذتها مصر فى قطاع الطرق ساهمت فى تخفيض حجم حوادث الطرق والإصابات الناجمة عن الحوادث خلال 6 سنوات مضت.

وتابع رئيس الوزراء، أن نسبة الوفيات الناتجة عن الطرق انخفضت بنسبة 48% و47% فى حجم الإصابات، ونسبة 36% فى نسبة الحوادث بشبكات الطرق.