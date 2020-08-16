شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تظلمات الثانوية 2020.. كيف تظهر النتيجة للطلاب على موقع الوزارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، على موقع الوزارة إلكترونيا، وقالت مصادر مسئولة، إن ظهور النتيجة له عدة أشكال وكل شكل له تفسير خاص به، موضحا أن بعض الطلاب تظهر له النتيجة أمام المادة المتظلم منها " لا توجد زيادة" وهذا يعنى أن الكنترول فحص أوراق المادة التى تظلم فيها الطالب وقرر أنها لا تستحق الزيادة فى الدرجات، أو " توجد زيادة" وهى أن الطالب تم زيادة درجاته وسيتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول وإخطار مكتب التنسيق وتغيير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة.



وأوضحت المصادر، أن هناك شكلا آخر لنتيجة التظلمات وهى عبارة عن " قيد الانتظار" وهذا يعنى أن الكنترول ما زال يفحص ورقة الطالب فى المادة التى تظلم منها وسيتم إعلان نتيجة المادة بعد انتهاء مرحلة المراجعة من قبل اللجنة المختصة.

وشددت المصادر على أن المرحلة الأخيرة فى شكل نتيجة التظلمات وهى " بدون ملاحظات" أى أن الطالب لم يدون أى ملاحظات خلال اطلاعه على كراسة الإجابة مما يؤكد أن التصحيح سليم ولا توجد أى أخطاء فى الرصد أو التجميع أو أسئلة غير مقدرة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت خلال الساعات الماضية لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالى http://tazalomg12.emis.gov.eg/

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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg

وأضاف حجازي، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).