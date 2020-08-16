شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق الأحد الأسبوعي بشبين القناطر ونقله ومنع وقوف الباعة على السكه الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر حملة مكبرة لفض سوق الأحد الأسبوعي بالمدينة من على شريط السكة الحديد ونقلهم المكان المخصص لهم بمنطقة عزبة الشقرى والذي يبعد عن منطقة السوق الحالى قرابة 200 متر فقط

وأكد الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام لمحافظة القليوبية أن المحافظ تواصل مع المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر وتم الاتفاق لإقامة سور على جانبي تلك المنطقة لمنع إقامة السوق مرة أخرى وعدم تكرار هذا المشهد الذي يعرض حياة الأهالى للخطر

وأوضح السكرتير العام أنه سيتم تطوير المزلقان لمنع مرور المواطنين قبل وبعد المزلقان وستتم السيطرة على المزلقان لمنع وقوف المواطنين لبيع منتجاتهم إلى جانب إقامة سور على المزلقان

اضاف اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر أن الاجهزة التنفيذيه ستقوم بتوجيه المواطنين لمنطقة عزبة الشقري حيث تم انشاء سوقا حديثا لهم بالفعل وهو يبعد عن مكان السوق الحالي 200 متر مضيفا أن الباعة يلجأون لهذا المكان لأنهم يعتقدون أنهم لن يبيعوا بضاعتهم في أي مكان آخر غيره