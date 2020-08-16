شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والشباب يبحثان مشروعات التعاون لتعزيز الاستثمار الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة، لبحث عدد من ملفات التعاون بين الوزارتين في مختلف محافظات الجمهورية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

في بداية اللقاء، أشاد «شعراوي» بالمشروعات والخطط التي تقوم بها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا المبادرات الشبابية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتطوير مراكز الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات.

وأكد «شعراوي» أهمية دور الشباب المصري في عملية البناء والتنمية التي يقودها رئيس الجمهورية وتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن الشباب دوره حيوي وهام في بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية في كافة المجالات ويمتلك الحماس لحل المشكلات ومواجهة التحديات.

وأثنى الوزير على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة في عدد من المشروعات والملفات التي تقوم بها على أرض المحافظات، وكذا التنسيق في تنظيم عملية الفتح التدريبي المنضبط لبعض الأنشطة الرياضية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد «صبحي»، على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية لتذليل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه وزارة الشباب في عدد من المشروعات التي تتم في المحافظات.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الوزارة تسعى خلال الفترة الجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل وتحديث وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المنشآت الرياضية بالمحافظات لتعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي بما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لعدد من المنشآت الرياضية في محافظات أسوان والجيزة والقاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية بما يساعد في نشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع من جموع الشعب اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وبما يعود بالنفع على المحافظات بزيادة الموارد المالية لها.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الجاري التعاون فيها بين وزارة الشباب والمحافظات، ومن بينها معسكر الشباب الدولي بجمصة، وإنشاء مدينة شبابية في السويس، ومعسكر العقاد بأسوان، وتخصيص أراضي لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ملعب مفتوح بالمحافظات للحد من التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حسن إدارة بعض المنشآت الرياضية في محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة.

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وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد برتوكول للتعاون بين الوزارتين، فيما يخص الملفات والمشروعات المشتركة بين الجانبين، والتي تجري على أرض المحافظات لتذليل كافة المعوقات.