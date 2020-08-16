شكرا لقرائتكم خبر عن حل مشكلة ضعف المياه بقرية بانوب بتوفير مصدر بديل مُغذٍ بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في تنفيذ حل جذري لمشكلة ضعف المياه بقرية بانوب، في استجابة سريعة لشكوى بعض المواطنين بالقرية.

وأصدر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، تعليماته بتنفيذ مقترح لحل مشكلة ضعف المياه بقرية بانوب، بتوفير مصدر بديل مغذٍ لشارع الجيش من محطة ديروط المرشحة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 86 ألف م3/ يوم من خط 10 بوصة، وغلق المحبس الرئيسي المغذي للشارع وتوجيه المياه لعداية كبرى القرشية المغذية لقرية بانوب.

وأوضح المهندس عبدالراضي، مدير منطقة ديروط، أن المياه تتوافر حاليًا بالقرية على مدار اليوم دون أي ضعف أو انقطاع، وأعرب الأهالي عن شكرهم لكل من ساهم في زوال أسباب المشكلة.

وأشار مسؤولو الخط الساخن إلى أنه بمراجعة سجلات الشكاوى الواردة عبر برنامج CMS والواردة عبر الخط الأرضي 125 وأرقام «الواتس آب»، والصفحة الرسمية للشركة، لم ترد أي شكاوى تعبر عن ضعف المياه بقرية بانوب – مركز ديروط، مما يؤكد حل المشكلة وزوال آثارها.