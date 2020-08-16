شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت الأسقفية تبدأ تلقي طلبات الالتحاق للعام 2021 حتى 31 أغسطس (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، إن كلية اللاهوت الأسقفية، التى تعد مشروعًا استراتيجيًا لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتأسست عام 2005، تبدأ تلقى طلبات الالتحاق بها اليوم وحتى 31 أغسطس الجارى، للعام الأكاديمى 2020 / 2021.

وأضاف «حنا» أن الكلية وضعت عدة شروط وضوابط الالتحاق بها، أهمها المعيار الروحى، إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة، وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وقال المطران سامى فوزى، عميد كلية اللاهوت، نائب مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، في بيان له الأحد، أن الكلية تقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي، مشيراً إلى المعايير المالية والتي تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة (2000 جنيه مصرى سنوياً).

ولفت إلى أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، بهدف تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة، ويبلغ عدد الملتحقين بكلية اللاهوت الاسقفية (AST) أكثر من 130 طالبًا وطالبة، من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.