شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي عن حوادث الطرق: «افتكروا كانت عاملة إزاي عشان تعرفوا إحنا وصلنا لإيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفة مدبولي،خلال افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية بمجال النقل: «افتكروا الطرق كانت عاملة إزاي عشان تعرفوا إحنا وصلنا لإيه»، واستعرض عدد من التقارير التي تتحدث عن حجم وأعداد حوادث الطرق التي شهدتها مصر، مشيرا إلى أن شرايين التنمية تكون عن طريق مشروعات النقل حيث إن هناك نحو 1250 نسمة في كل كيلومتر مربع، قبل مشروعات التنمية، وكان لا بد من محاور نقل رئيسية من الشمال للجنوب.

وأكد مدبولي أن خريطة التنمية لقطاع النقل كانت مصممة لعام 2052 ومرحلتها الأولى كانت 2027، لكن خلال سنوات قليلة جدا سيكتمل كل هذا المخطط من شبكات طرق وخدمات طويلة جدا، وكل المشروعات تحدث بأسرع وقت وبأقل تكلفة وبجودة عالية، موضحا أنه جرى إضافة أكثر من 7000 كيلو متر طرق جديدة لشبكة الطرق القومية في مصر.