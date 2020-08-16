شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف شنغهاي الصيني يضع جامعة الإسكندرية فى المركز الثانى محلياً والـ800 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن التصنيف العالمي شنغهاي الصيني لجامعات العالم، نتائجه لعام 2020،والذى وضع جامعة الإسكندرية في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة محققة بذلك تقدماُ عن العام الماضي حيث كانت في المرتبة الثالثة، فيما حافظت على ترتيبها العالمي في المرتبة 701 – 800 على مستوى جامعات العالم.

وذكرت الجامعة في بيان لها الأحد، أن هذا الترتيب هو نتيجة لسعي الجامعة للانفتاح العلمي عالمياً من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية، وإنشاء مراكز بحثية متميزة تستخدم التكنولوجية العالمية المتطورة واستثمار مخرجات البحث العلمي وتطبيق قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث بدأت الجامعة في إنشاء أول حاضنة تكنولوجية وأول شركة ناشئة، بالإضافة إلى نشاط الباحثين المميز بالجامعة وارتفاع عدد الحاصلين منهم على مشروعات بحثية ممولة عالمياً ومحلياً.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية، أن الجامعة تولي اهتمام كبير بمجلاتها المحلية، حيث قامت بتقديم الدعم الفني لمجلات الجامعة المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، ودعت الخبراء من داخل وخارج البلاد لعقد ورش عمل لرؤساء تحرير مجلات الجامعة بهدف نقل خبرة الوصول بها إلى أن تصبح مجلات مفهرسة عالمياً Indexation ورفع مستواها لتتبع المعايير العالمية وترفع على منصات النشر الهولندية Elsevier والأمريكية Web of Science والإنجليزية Taylor and Francis وتتحمل الجامعة مصاريف نشر أبحاثها بالكامل من الموارد المالية للجامعة، وأدى كل ما سبق إلى زيادة النشر العلمي العالمي، حيث بلغ 1912 بحث منشور بنسبة زيادة 14% في عام 2019 مقارنة بنشر العام الأسبق.

الجدير بالذكر إن إدراج الجامعات في هذا التصنيف يرتكز على ستة معايير رئيسية لعدد أفضل 1000 جامعة عالمية من إجمالي حوالي 30000 جامعة، نوجزها في التالي، الخريجين، الحصول على جوائز عالمية، عدد الباحثين الأكثر أستشهاداً بابحاثهم عالمياً، عدد الأبحاث المنشورة في أرقى المجلات العالمية وهما الطبيعة Nature والعلوم Science، وعدد الأبحاث المنشورة عالمياً، وأخيراً الدرجات المرجحة للمؤشرات الخمسة السابقة بالنسبة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.