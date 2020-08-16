شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 عاملاً زراعيًا نتيجة انقلاب سيارة نقل بـ«الصحراوي» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 14 من العمال الزراعيين في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى السريع عند مدخل البنجر في نطاق مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير بانقلاب سيارة نقل بطريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوى السريع، عند الكيلو 75، بمشروع ناصر أمام مدخل البنجر.

وأسفر الحادث عن إصابة «أحمد .ع» 30 سنة، كدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«عبدالله .ع» 37 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمود .ع» 38 سنة، اشتباه بنزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة، و«وكمال .ص» 35 سنة، كدمة بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج، و«نوح .ع» 20 سنة، اشتباه بنزيف في المخ وكدمة بالرئة، و«نوح .و» 25 سنة، اشتباه في نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة، و«صابر .ر» 17 سنة، كدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«إبراهيم .ح» 24 سنة، جرح بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«صابر .ع» 17 سنة، كدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«طه .ع» 26 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، و«محمد .ع» 22 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«بشير .ص» 39 سنة، كدمات، و«خيرى .ص» 42 سنة، كدمات، و«محمد .م» 25 سنة، كدمات، وجميعهم يقيمون بمركز أبوحمص، وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى لعمل الاسعافات والفحوصات اللازمة.

سيارة اسعاف - صورة أرشيفية