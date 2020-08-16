شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه المنوفية: فرع سرس الليان بلا عدادات معطلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن تغيير 120 عداد معطل بفرع سرس الليان إلى عدادات سليمة ووضع خطة لتغير جميع العدادات المعطلة بجميع الأفرع التابعة للشركة والتى بدأت فعلياً بقرى مركز شبين الكوم.

وطالب رئيس الشركة المواطنين، بضرورة المحافظة على خطوط مياه الشرب من التعدى وعدم الإسراف والإهدار في مياه الشرب، وأن نحافظ على كل قطرة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ مثل هذه المشروعات من أجل خدمة المواطن.

وأشار إلى الدعم المستمر الذي يقدمه محافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عادل المليجي، رئيس القطاع التجارى ان الهدف من إستبدال العدادات المعطلة بسليمة هو تقليل نسبة فاقد المياه والمساهمة في ترشيد إستهلاكها والحفاظ عليها من الهدر ومحاسبة العميل وفقا لإستهلاكه الفعلي وليس على متوسطات الإستهلاك