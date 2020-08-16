شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: قطاع النقل هو شريان التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس مصفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المخطط استراتيجي للتنمية العمرانية على مستوى مصر، وحتى 2030.

وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال مدبولي، أن قطاع النقل هو شريان التنمية وأي توسع في مجال التنمية العمرانية لا يتم من دون وجود مثل تلك المشروعات المتعلقة بمجال النقل، وخلال سنوات قليلة سيكون المخطط الذي تم وضعه لعام 2052 قد اكتمل.

كان قد قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.