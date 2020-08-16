شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرم أول الثانوية الأزهرية ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الطالبة أمانى عاطف عبدالرؤوف الشعراوى الحاصلة على المركز الأول القسم الأدبى على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، جاء ذلك خلال إستقباله لها بمكتبه بالديوان العام .

حيث هنأ المحافظ الطالبة وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لتميزها وتفوقها العلمي متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً بأنها نموذج مشرف وفخراً لأبناء المنوفية .

هذا وقد أعربت الطالبة عن بالغ سعادتها وإمتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها بالإستمرار في مواصلة النجاح، مؤكدة على اصراراها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد للوصول إلى تحقيق هدفها، حيث أشارت الطالبة عن رغبتها بالإلتحاق بكلية اللغة العربية تحقيقاً لهدفها بأن تصبح عميدة لكلية اللغة العربية .

جدير بالذكر ان الطالبة أمانى عبدالرؤف طالبة بمعهد فتيات فيشا الكبرى بمركز ومدينة منوف قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 99.21 %.