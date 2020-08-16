شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن مميزات برامج الدراسات العليا المهنية PPP تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

وأوضح الدكتور نشأت الوكيل، القائم بأعمال عميد الكلية، أن الدراسة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية بما يتيح الفرصة أمام الدارس للاختيار في أن يدرس بالإنجلیزیة أو العربية، حسب قدرات كل دارس وشروط الدراسة، وتكون الدراسة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتتاح الدراسة بالبرنامج على ثلاثة مستويات مختلفة تمنح الدرجات العلمية الآتية:

1- Professional Diploma مستوى الدبلومة المهنية

2- Professional MBA مستوى الماجستير المهني

3- DBA مستوى الدكتوراه المهنية في الإدارة

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج في:

أولًا: شروط القبول بالدبلومات المهنية

-أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها مع سابقة خبرة عملية متصلة بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به.

ثانياً: شروط القبول بالماجستير MBA

-بكالوريوس تجارة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به.

-أن یكون حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العليا المتصلة بشعبة التخصص بتقدير عام جيد.

- التخصصات الأخرى Non- Business يشترط اجتياز مقررات / إدارة أعمال- اقتصاد- محاسبة- تحليل كمي.

- اجتياز اختبار تويفل بمعدل لا يقل عن 500 درجة ويجوز إعفاء الخريج الذي درس باللغة الإنجلیزیة.

خبرة عملية لا تقل عن عامين واجتياز مقابلة شخصية.

ثالثًا: شروط القبول بالدكتوراة المهنية DBA

الحصول على درجة الماجستير المهنية أو الأكادیمیة في علوم الأعمال المختلفة من جامعات ومعاهد علمية معترف بها.

500 اجتياز اختبار تويفل بمعدل لا يقل عن درجة ويجوز إعفاء الخريج الذي درس باللغة الإنجلیزیة.

خبرة عملية لا تقل عن عامين واجتياز مقابلة شخصية.

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