شكرا لقرائتكم خبر عن رابط وخطوات تظلمات الثانوية الأزهرية 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقرر فتح باب التظلمات على الثانوية الأزهرية يوم الأحد 16 أغسطس ولمدة شهر كامل تنتهى في 15 سبتمبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر.
ويمكن للطلاب تقديم التظلمات من خلال اللينك:
http://www.azhar.eg/splash.html
خطوات تظلمات الثانوية الأزهرية 2020
يسدد الطالب 100 جنيه عن كل مادة.
- يستلم الطالب إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.
- يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية من هنا
- يراجع الطالب الموقع كل فترة للاطلاع على الموعد لرؤية ورقة الإجابة.
- في اليوم المحدد للرؤية؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحابه الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.
- يدون الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة وتسليمها للإدارة التعليمية حتى يتم فحصها.
- تقوم الإدارة التعليمية بفحص ورقة الإجابة ومراجعتها وطبعها بطريقة «سكانر» ليطّلع الطالب عليها عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة موقفه من التظلم.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,336
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تعافي
58,835
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وفيات
5,141
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