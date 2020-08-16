شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لواقعة بائع التين الشوكي وموظفة مدينة القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل فيديو اعتداء إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة على بائع عربة التين الشوكي، الفيديو الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، وأظهر الفيديو تعنت الموظفة بعدما خاطبته بطريقة عنيفة وألقت بضاعته على الأرض رغم توسل المواطنين بتركه وأمرت الونش بأن يقوم بإزالة العربة.

في تفاصيل الواقعة عند مرور موظفة بالقاهرة الجديدة في شوارع المدينة، تعثرت ببائع متجول بعربة تين شوكي، أقبلت عليه وسط حملة من موظفى جهاز القاهرة الجديدة، وحاول أن يغادر صاحب العربة إلا أنها وقفت أمامه ومنعته من المغادرة .

كما إنها قامت بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض لمحاولة إثناءها عن تصرفها، إلا أنها أصرت على القاء التين في الشارع.

عاصم الجزار يتدخل

وعلى الفور، كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال الجزار في بيان له هناك فارق بين تطبيق القانون، والتعسف في تطبيقه، مشددا على جميع المسئولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف في تطبيق القانون.

وأكد وزير الإسكان أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق في هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.

أول تصريحات من بائع التين الشوكي

من جانبه، قال عزت الزاهي، صاحب عربة التين الشوكي، الذي تم إلغاء انتداب موظفة بالقاهرة الجديدة بسبب إهانتها له، إنه لا يرضى الأذى لها، موضحا: «أنا مسامحها».

وقال في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة»، على شاشة التليفزيون المصري، أنه لم يسبّها كما ادعت، موضحا أنه كان يحاول ترك المكان لكنها منعته وألقت بالتين الشوكي من على العربة.

تابع: «إن كنت مخالفا كانت أبلغتني لترك المكان بدلا من إلقاء التين الشوكي على الأرض، ولو هنطبق القانون منموتش بعضنا.. تقولى امشى وأنا همشى لكن تخش فيها باللودر.. احنا بنى آدمين في الآخر.. اللودر خبطنى في رجلى بس معورنيش».

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وختم حديثه: «أنا بحترم القانون.. الحكومة فوق راسى.. وأنا بناشد رئيس نادى الزمالك أنه يشغلنى في النادى حتى لو هلم زبالة.. أنا زملكاوى وكل عائلتى زملكاوية».

تعليق هاني يونس

من جانبه، علق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على واقعة إهانة بائع «التين الشوكى»، قائلاً:«هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف في تطبيقه وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف وهذا ما عرضها للمسألة».

وشدد يونس، في مداخلة بنفس البرنامج أن مساعد وزير الإسكان استدعى البائع وقام بتعويضه عن خسائره في هذه الوقعة، قائلاً: «استدعى المواطن وعوضه بأكثر بكثير من قيمة التين، ورغم ذلك مستمرين ومصرين على تطبيق القانون ولكن دون إهانة أحد».

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة توازن في تطبيق القانون ولا تتعسف في تطبيقه، وتابع: «مستمرين في مواجهة كافة المظاهر العشوائية حتى لا تنتقل إلى المدن الجديدة».