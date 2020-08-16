شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم طفلين بـ«عين العفريت» في الإسكندرية .. ومركز السموم: «لا يوجد لها ترياق» (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز السموم بكلية الطب في جامعة الاسكندرية، استقبال أول حالتين لأطفال مصابين بتسمم نتيجة تناول عشبة «عين العفريت»، أمس، وتم عمل الاسعافات الاولية واعطائها العلاج المناسب وخروجهما بعد تحسن واستقرار حالتيهما .

وقال مصدر طبى بالمركز، أنه تم الاطلاع في المراجع العلمية للتعرف على هذا النوع من التسمم الناتج عن تناول عشبة عين العفريت، مشيراً إلى أن هذه العشبة تسمى بأعشاب القلق الرجانى يتم خلطها داخل أعواد العطور ويتناولها الأطفال عن طريق الخطأ.

وحذر المركز في بيان له، من عين العفريت وهى من أشهر أنواع العطارة المستخدمة في اعمال الدجل والسحر، حيث يسود الاعتقاد لدى البعض أن عين العفريت له تأثير كبير في ابطال السحر والحسد وساند استخدامها في علاج بعض الأمراض الجلدية ونزلات البرد، وتستخدم ايضا لمنع الحمل والاجهاض وبعض أغراض الزينة لدى السيدات.

وأوضح المركز في البيان، الذي ضم معلومات طبية أعدتها كلاً من هدى على عمران وهدير زكريا كحلة، الطالبتين بالفرقة الرابعة في كلية الطب بجامعة الاسكندرية، ان عشبة «عين العفريت» شديدة السمية، خاصة في حال ابتلاعها والذى يحدث بالخطأ لدى الاطفال، حيث انها تحتوى على مادة الابرين السامة والتى تسبب تكسير في كرات الدم الحمراء، واضطراب في الوعى وقىء وإسهال وآلام شديدة في المعدة، كما انها تحدث قرح ونزيف في الفم والقناة الهضمية كما يحدث تلف في الكبد وفى الحالات الشديدة يحدث تشنج قوي للجسم ثم يحدث اغماء يعقب ذلك الوفاء.

وشدد على أنه لا يوجد ترياق لهذة العشبة للأسف الشديد ما يؤكد خطورتها الداهمة.

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بيان تحذيرى من مركز سموم جامعة الاسكندرية بشأن عين العفريت