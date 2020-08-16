شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا حول المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تسجيليا بعنوان "بريق وطن" من إعداد إدارة الشؤون المعنوية، حيث استعرض الفيلم التسجيلى أبرز ما تم من أعمال هندسية وإنشائية للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث يفتتح الرئيس، اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.