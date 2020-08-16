شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: مصر تقدمت 90 مركزا عالميا ضمن تصنيف شبكات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، مؤكدا الانتهاء من 15 محورا خلال العام المالي الحالى وإضافة 3 أخرى، بمعدل محور عرضى كل 25 كليو بعدما كانت تصل في الماضى إلى كل 100 كيلو، لذلك نواصل تطوير المحاور العرضية على نهر النيل ضمن مخطط تطوير الطرق.

وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس السيسي، أن رفع جودة وكفاءة الطرق داخل المحافظات والبدء في تنفيذ مجموعة من الطرق بتكلفة 36 مليار جنيه كمرحلة أولى منذ سنتين، وتوفير 6 مليار هذا العام لتنفيذ هذه الطرق، وإضافة 10 مليارات أخرى بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أن شبكة الطرق الجديدة تخلق فرص عمل كبيرة للشركات والمقاولين، منوها بتقدم مصر 90 مركزا، لتحتل المرتبة الـ 28 على مستوى العالم في شبكة الطرق والمركز الثانى في أفريقيا من حيث جودة الطرق بعد أن كنا في المركز الـ 28 ، مضيفا بأن الشبكة الجديدة ساهمت في انخفاض عدد الوفيات والإصابات على شبكات الطرق.