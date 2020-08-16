شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 950 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بقطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات النقل التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها وجاري تنفيذها في هذا القطاع المهم الذي يكمل الطرق والموانئ السكك تقترب من 950 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور، إنه تم إنفاق 424 مليار جديد بالفعل في مشروعات انتهت، كان نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم، و45 مليار في الطرق الداخلية و 40 مليار بالسكك الحديدة، و 33 مليار بمترو الأنفاق.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف 7 آلاف كيلو من الطرق السريعة الجديدة، تم تنفيذ 4 آلاف كيلو منها، بالإضافة لـ 5 آلاف كيلو قديمة تم خلالهم ازدواج ورفع كفاءة ، مشيرًا إلى أن متوسط تنفيذ الطرق قبل 2014 كان 270 كيلو م سنويًا، بينما وصل حاليًا لـ 1150 كيلو سنويًا في شبكات الطرق.

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ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.