السيسى يفتتح اليوم المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو ويضع أساس محطة عدلى منصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية. Advertisements وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الانفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.

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