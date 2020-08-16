شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات بقنا بسبب الاصطدام بتروسيكل وتعطل الجرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حادث تصادم قطار "بتروسيكل" متجه من الأقصر إلى الإسكندرسة، اليوم الأحد، مما تسبب فى تأخر حركة القطارات، دون حدوث أى خسائر بشرية، وتعطل حركة القطارات لمدة نصف ساعة بمركز دشنا .

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تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم فى القطار رقم 157 مميز، القادم من الأقصر متجهًا إلى الإسكندرية ، بالقرب من قرية العقبة بمركز دشنا مما تسبب فى حدوث عطل بالجرار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لإصلاح العطل الذى تسبب فى إيقاف حركة القطارات لمدة نصف ساعة.

