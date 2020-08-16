شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. تشكيل لجنة عليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس السبت، اجتماعه الدورى بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس وقرر تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين بالجامعات.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق ، فى تصريح لـ" الخليج 365" أنه تم تشكيل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وتضم فى عضويته رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى مدير مشروع التنسيق الالكتروني، وعضوية السيد عطا رئيس قطاع التعليم.

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني شبكة الإنترنت، وتقرر أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.