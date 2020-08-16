شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة 2020.. التعليم تتيح الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الساعات الماضية لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالى http://tazalomg12.emis.gov.eg/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg

Advertisements

وأضاف حجازي، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).