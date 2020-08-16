شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. معلومات الوزراء يطلق حملة "النيل حياة" دفاعا عن حقوق مصر المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف" أعلن من خلاله أنه دفاعا عن حقوق مصر المائية، وتوضيحا للحقائق، يطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حملة بعنوان "النيل حياة"، يرصد خلالها أبرز الحقائق التاريخية الموثقة حول حقوق مصر المائية وأهمية نهر النيل للمصريين من خلال بيانات موثقة من مؤسسات ومنظمات دولية رفيعة المستوى.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر تعتمد على النيل كمصدر أساسى للمياه نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار بمتوسط 20 مم سنويا

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‎وكان المركز قد نشر "إنفوجراف" سلط من خلاله ‎ الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأضاف الإنفوجراف، أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .