شكرا لقرائتكم خبر عن هل "الكلب" طاهر أم نجس؟.. المفتى يحسم الجدل الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الأخيرة بشأن تربية الكلاب فى المنزل، وهل هى طاهرة أم نجسة؟.. وهنا تحدث الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حكم تربية الكلاب، وهل هو نجس أم طاهر؟، أن جمهور العلماء يعتقد بنجاسة الكلب ولكن هناك مذهب المالكية الذى نفتى به يقول إن الكلب طاهر، ولا حرج فى التعايش مع الكلاب والعبادة، وكذلك لا حرج فى الصلاة إذا مس الملابس لعاب الكلب. Advertisements فى الفيديو التالى نستعرض المزيد من القصة ..

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