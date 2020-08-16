شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. شروط الالتحاق بالدراسات العليا المهنية PPP في "تجارة حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن مميزات برامج الدراسات العليا المهنية PPP ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وأوضح الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية فى بيان صادر عن الجامعة، أن الدراسة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية بما يتيح الفرصة أمام الدراس للاختيار، بين أن يدرس بالإنجلیزیة أو العربية حسب قدرات كل دارس وشروط الدراسة، وتكون الدراسة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع .

وتتاح الدراسة بالبرنامج على ثلاث مستويات مختلفة تمنح الدرجات العلمية الآتية:

1- Professional Diploma مستوى الدبلومة المهنية

2- Professional MBAمستوى الماجستير المهنى

3- DBA مستوى الدكتوراه المهنية فى الادارة

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج فى :

أولا: شروط القبول بالدبلومات المهنية

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-أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها مع سابقة خبرة عملية متصلة بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به.

ثانياً: شروط القبول بالماجستير MBA

-بكالوريوس تجارة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به.

-أن یكون حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العليا المتصلة بشعبة التخصص بتقدير عام جيد .

- التخصصات الأخرى Non- Business يشترط اجتياز مقررات / ادارة اعمال- اقتصاد- محاسبة- تحليل كمي.

- اجتياز اختبار تويفل بمعدل لا يقل عن 500 درجة ويجوز إعفاء الخريج الذي درس باللغة الانجلیزیة

- خبرة عملية لا تقل عن عامين واجتياز مقابلة شخصية.

ثالثاً: شروط القبول بالدكتوراة المهنية DBA

الحصول على درجة الماجستير المهنية أو الأكادیمیة في علوم الأعمال المختلفة من جامعات ومعاهد علمية معترف بها

500 اجتياز اختبار تويفل بمعدل لا يقل عن درجة ويجوز إعفاء الخريج الذي درس باللغة الانجلیزیة

خبرة عملية لا تقل عن عامين واجتياز مقابلة شخصی.