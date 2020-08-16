رئيس الوزراء: نستهدف إنشاء محور عرضي كل 25 كم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مخطط تطوير منظومة تتضمن إنشاء محور عرضي كل 25 كم بعد أن كانت تصل إلى 100 كم بين الكوبري والأخر،.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أن مصر تستهدف بنهاية العام المالي الحالي إدراج 15 محورا جديدا.

وتابع رئيس الوزراء: منها كوبري تحيا مصر على النيل ومحور جرجا والخطاطبة.. وكان فيه مشروع مهم جدا أيضا بالنسبة للطرق السريعة والرئيسية للإسراع بخطوات التنمية المستقبلية وهو رفع جودة الطرق الداخلية داخل المحافظات.

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وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على تنفيذ رفع كفاءة مجموعة طرق تتكلف أكثر من 36 مليار جنيه كمرحلة أولى، وتم إدراج 6 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة للعام المالي الحالي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.