مدبولي: حجم استثمارات الطرق في مصر تجاوز الـ 950 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، إن التوسع في تنفيذ المخطط العمراني يتطلب تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والتي نطلق عليها شرايين التنمية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أننا تجاوزنا كل المعدلات القياسية لعمليات تنفيذ الشبكة القومية للطرق، حيث نفذنا 7 آلاف كيلو متر للطرق الجديدة في مصر، شاركت فيها كل جهات الدولة على رأسها وزارة الدفاع ووزارة النقل ووزارة الإسكان.

وتابع مدبولي: مصر كانت من أوائل الدول في حوادث الطرق عام 2010، وتجاوز عدد المتوفين في حوادث الطرق الـ 7000 عام 2011.

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وأكد رئيس الوزراء، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطرق يقترب من 950 مليار جنيه مصر، تم صرف 420 مليار في مشروعات تم الانتهاء منها، ومتوقع إنفاق الباقي خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.