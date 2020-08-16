بعد قليل.. بدء بيع كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتوسط بمكاتب البريد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، بمناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، بمكاتب البريد المتواجدة في محافظات طرح الوحدات بداية من صباح اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس.

وأضاف الصندوق، يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23 /8 /2020 : 22 /9 /2020، حيث يتم سداد 50 ألف جنيه جدية حجز.

وجاءت شروط الحجز على النحو التالي:

- يكون المتقدم مصري الجنسية شخصًا طبيعيًّا وليس شركة.

- ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

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- أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًّا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريًّا.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكتر من وحدة في الإعلان الواحد.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.

- ألا يكون المتقدم أو احد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.