"اطمنوا الـ500 جنيه موجودة".. رسالة من القوى العاملة قبل صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، رسالة خاصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا المستجد، والمستحقة لصرف الـ 500 وذلك قبل الصرف اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل.

وطمأن الوزير في بيان السبت، المستحقين للمنحة بأن الـ500 جنيه موجودة في حساباتهم اعتبارًا من اليوم الأحد، بفروع البريد والبنك الزراعي المصري ولا داعي للتزاحم علي ماكينات الصرف الآلي، إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.

وأكد سعفان، أن الصرف سيتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوهًا إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة دون خصم أي عمولات.

وشدد الوزير، على أن الدولة بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، (2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه).

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وتبدأ الحكومة اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 5 أيام في صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم تضرر من وباء كورونا المستجد، غدا الأحد ولمدة 5 أيام.

ويصرف المستحقون، ما يزيد عن 800 مليون جنيه، وقدرها 500 جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على التليفون الشخصي للمستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وقسمت الحكومة، الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة.

وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.