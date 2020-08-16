"ميمي" تطلب الخلع: "جوزي ولع في هدومه عشان يشتري لبس جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "ميمي. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي ولع في هدومه عشان اشتريله لبس جديد".

تروي "ميمي" 30 سنة، حاصلة على بكالوريوس: تزوجت منذ عامين من "محمود. ع " 33 سنة، صاحب كافيه، وقد رزقنا الله بطفلة وحيدة، ومنذ الأيام الأولى لزواجنا ونحن نعيش حياة مستقرة لوجود تفاهم في علاقتنا، لكن زوجي لديه مشكلة وهي أنه يغير من جميع من حوله.

تابعت الزوجة: بدأت الخلافات بيننا عندما شعرت بغيرته من معاملتي لطفلتي، ولتجنب وقوعه في أي خطأ قمت بوقفه عن تلك النظرة لطفلته، والاهتمام بها كي لا يمسها مكروه، كما فوجئت بغيرته الشديدة من تصرفاتي "كل ما اشتري حاجة لنفسي بشتريله زيها عشان ميزعلش".

استكملت ميمي: عقب الولادة بفترة لاحظت زيادة وزني فقمت بتغيير طريقة ملابسي وجلب ملابس جديدة، فتحدث معي عن رغبته أن أقوم بشراء ملابس جديدة له، وعندما علم بعدم انتباهي لطلبه، قام بإشعال النيران في ملابسه، وطالبني بجلب ملابس جديدة له".

اختتمت الزوجة: تشاجرنا سويًا ونقلت إقامتى إلى منزل أهلي، خصوصاً بعدما قام بإشعال النيران وطفلتي بنفس الغرفة، مبررًا أن طفلته لم تُصاب بأي ضرر، فطالبته حينها بالطلاق لكنه رفض، فقررت الانفصال عن طريق محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 86 لسنة 2020، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.