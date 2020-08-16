أخبار مصر | الأرصاد تعلن طقس اليوم.. شديد الحرارة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن طقس اليوم.. شديد الحرارة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا

تظهر شبورة مائية صباحًا، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 85%.

كما تظهر شبورة مائية صباحًا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وتصل نسب الرطوبة لـ 88 %.

ويسود طقس شديد الحرارة على وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

هذا، ويظهر نشاط للرياح على غرب السواحل الشمالية الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 39

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درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في طابا الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 34