شكرا لقرائتكم خبر عن %72 من القراء يؤيدون حظر المعديات النيلية بعد تكرار حوادث الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد صدر قرار بحظر المعديات النيلية بع تكرار حوادث الغرق، أيد غالبية القراء صدر قرار بحظر المعديات النيلية بع تكرار حوادث الغرق. Advertisements وأيد 72% من القراء صدر قرار بحظر المعديات النيلية بع تكرار حوادث الغرق، بينما عارض 28% من القراء صدر قرار بحظر المعديات النيلية بع تكرار حوادث الغرق.



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