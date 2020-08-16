تربية الأزهر تنظم مؤتمرها الدولى السادس "الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار نشاطها العلمي الكبير تنظم كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها الدولي السادس، والذي يعقد تحت عنوان: (الشركة المجتمعية وتطوير التعليم دراسات وتجارب) ، صرح بذلك الدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر السادس يقام بداية من اليوم الأحد والاثنين 16 و 17 أغسطس 2020م.
وأعلن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يعقد إيمانًا من كلية التربية جامعة الأزهر بمسؤليتها في تطوير التعليم بصفتها قاطرة التطوير لمؤسسات التعليم؛ حيث ارتأت حتمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية كخيار إستراتيجي لحل كثير من مشكلات التعليم.
وأوضح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر الدولي السادس يقام عبر منصة Google Meet كأول مؤتمر افتراضي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عرفان عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
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