شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، 22 أغسطس الجارى، حيث من المقرر أن يتقدم عدد من الطلاب لامتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمواد بعد قرار تأجيل بعضهم الامتحانات بسبب ظروف صحية، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى جدول الامتحانات.

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ويؤدى الطلاب السبت 22 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية، والأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية، ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، والإثنين 24 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والأربعاء 26 أغسطس امتحان الفيزياء و التاريخ، والخميس 27 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 29 أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 30 أغسطس امتحان الديناميكا، والإثنين 31 أغسطس امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل، والأربعاء 2 سبتمبر الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.