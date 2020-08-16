شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رحلات تصل مطارى الغردقة ومرسى علم قادمة من بولندا.. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر سياحى، أن مطار الغردقة الدولي، وكذلك مطار مرسى علم الدولي، يستعدان لاستقبال أولى رحلات الطيران السياحية القادمة من وسط أوروبا وتحديدا من إحدى المطارات البولندية بداية الأسبوع المقبل .

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة رحلتين أسبوعيتين من بولندا بدءا من الأسبوع المقبل، وكذلك يستقبل مطار مرسي علم الدولي بداية من الأسبوع المقبل أيضا رحلتين كذلك من بولندا .

من جانبه قال أبو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق الكبرى بمدينة مرسي علم، إن الرحلتين القادمتين من بولندا على مطار مرسى علم سيصلون للمطار يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس، مؤكدا، أنه تم الاستعداد لاستقبال السياح .

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وأضاف العمارى، لـ"الخليج 365" أن الشركة المنظمة لرحلات الطيران البولندية أكدت على وصول 4 رحلات أسبوعية لمطارات البحر الأحمر، اثنين في الغردقة ومثلهم في مرسى علم، مضيفا أن الرحلات البولندية بمجرد وصولها تعد أولى الرحلات الأوروبية التى وصلت للبحر الأحمر بعد فتح الطيران الخارجي بعد جائحة كورونا .

وتابع، أن هناك توقعات بوصول السياحة التشيكية للبحر الأحمر نهاية أغسطس الجارى، ووصول الألمان خلال سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الموسم المقبل موسم مبشر جدا .