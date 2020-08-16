بيع كراسات الشروط يبدأ اليوم.. ننشر أسعار الطرح الجديد من الإسكان في 5 مدن (مواعيد الحجز والشروط)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، بمناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، بمكاتب البريد بداية من اليوم الأحد.

وأضاف الصندوق، يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020، حيث يتم سداد 50 ألف جنيه جدية حجز.

وينشر "الخليج 365" الأسعار الخاصة بالمناطق المطروح بها الوحدات والتي جاءت على النحو التالي:

مدينة بدر:

في مدينة بدر يصل مساحة الوحدات لـ120 متر، حيث سجل سعر الشقة في الدور الأرضي 700 ألف، والأدوار المتكررة 800 ألف، بينما الدور الأخير سجلت الشقة 750 ألف.

ويتم سداد 12 قسط ربع سنوى يمثل القسط الواحد 2.5% من ثمن الشقة، حيث بلغ القسط الربع سنوى 20 ألف للوحدات المتكررة التي يصل ثمنها لـ800 ألف، وبعد سداد الـ50 ألف جدية الحجز والاقساط الربع سنوية، يتبقى من ثمن الشقة ما يقرب من 65% والذي يصل لـ510 ألف للوحدات المتكررة يتم سدادها بنظام التمويل العقاري.

مدينة الغردقة:

تراوحت الأسعار في مدينة بين 480 ألف للأدوار الأرضية مساحة 103 متر، بينما سجلت أغلى وحدة 625 ألف والتي تبلغ مساحتها 119 متر.

وتتراوح الأقساط الربع سنوية من 12 ألف إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يكون سدد الحاجز ما يقرب من 35% من ثمن الوحدة، ويتبقى 65% يتم سدادهم بنظام التمويل العقاري على 20 سنة كحد أقصى.

مدينة بورفؤاد:

تراوحت الأسعار في مدينة بور فؤاد بين 820 ألف للدور الأرضي، و950 للأدوار المتكررة، و900 ألف للأدوار الأخيرة، فيما تراوح القسط الربع سنوى بين 20 ألف و22 ألف. حيث يتم سداد 12 قسط على 36 شهرا.

وبعد انتهاء الأقساط الربع سنوية، يتم استلام الوحدة والبدء في سداد باقي ثمن الوحدة البالغ 525 ألف جنيه وحتى 615 ألف والذي يمثل 65% من ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري.

مدينة شطا والزرقا في محافظة دمياط:

حيث تراوحت الأسعار في مدينة شطا بين 540 ألف وحتى 605 ألف، للمساحات بين 111 متر و114 متر، اما في مدينة الزرقا يوجد مساحة واحدة وهى 105، وتبدا من 800 ألف وحتى 850 ألف.

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ويصل القسط الربع سنوى في مدينة شطا 15 ألف جنيه، وفي مدينة الزرقا يتراوح بين 20 و21 ألف، ويتم سداد الـ65% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري.

شروط الحجز:

- يكون المتقدم مصري الجنسية شخصا طبيعيا وليس شركة.

- ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريا.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكتر من وحدة في الإعلان الواحد.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.

- ألا يكون المتقدم أو احد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.

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