محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
الحماية المدنية تنقذ 8 أشخاص من العالقين في انهيار عقار قصر النيل -(صور)
5 فرق إنقاذ تشارك في عقار قصر النيل المنهار ومدير الأمن يعاين الواقعة- (صور)
"سابت الحلة على النار".. تفاصيل حريق كاد يلتهم شقة بحدائق الأهرام
غرق معدية في ترعة الرياح البحيري بالبحيرة.. والبحث عن مفقودين
الجانب الآخر للفاجعة.. أهل البحيرة يساعدون أهالي الضحايا في موقع "معدية الموت" -صور
"الفرح الصامت".. "معدية البحيرة" تخيم على حفل زفاف في "دمشلي" -صور
سائق يقتل شقيقته بطلق ناري في الرأس بسوهاج
غريق جديد في "شاطئ الموت" بالإسكندرية.. ومصدر: "كان بينقذ بنته"
الصور الأولى لموقع "عقار شنوان المنهار" في المنوفية
انتشال جثة وإنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض "عقار شنوان المنهار" في المنوفية
قدم الشيشة لرواده.. ضبط صاحب مقهى في الشرقية
كانت هذه تفاصيل خبر حوادث الأسبوع| انهيار عقارين وغرق معدية وسائق يقتل شقيقته بطلق ناري في الرأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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