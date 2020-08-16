اليوم.. استئناف محاكمة "شاومينج الأصلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عامل بسلسلة مطاعم شهيرة، لاتهامه بتأسيس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الطلاب بالانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية. وفي وقت سابق، نشر آدمن "شاومينج" لتغشيش طلاب الثانوية العامة، أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، في ثاني أيام مارثون الثانوية 2020، وذلك بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان، معلقًا عليها: "كما وعدناكم.. بالتوفيق يا شباب".

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