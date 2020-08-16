أخبار مصر | بسبب نعي عصام العريان.. نقابة الأطباء تعتذر لأسر الشهداء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب نعي عصام العريان.. نقابة الأطباء تعتذر لأسر الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت نقابة الأطباء، اعتذارا إلى أسر الشهداء، والأطباء، بعد نشر بيان نعي القيادي الإخواني عصام العريان.

وقالت النقابة: "نظرًا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه".

وتابعت نقابة الأطباء: "وتعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ".

كانت النقابة قد أصدرت بيانا، نعت فيه وفاة القيادي الإخواني عصام العريان، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، وهجوما شديدا على مجلس النقابة.