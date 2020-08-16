شكرا لقرائتكم خبر عن 28 طن مساعدات وفريق طبى من مصرللمشاركة فى إغاثة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ياسر علوى، سفير مصر لدى بيروت، أمس، 3 طائرات مساعدات مصرية وصلت إلى مطار رفيق الحريرى، وبها 28 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية، مقدمة من الحكومة المصرية و«الهلال الأحمر، ومصر الخير، ومرسال».

وقال السفير المصرى إن الجسر الجوى نقل 21 طبيبًا مصريًا من كبار أطباء مصر متطوعين للعمل مجانًا انطلاقًا من مستشفى جامعة بيروت العربية فى مجال الإغاثة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هى امتداد لنشاط الجامعة، التى أنشأتها مصر فى لبنان منذ 60 عامًا فى خدمة المجتمع اللبنانى. وأضاف: «يتوالى خلال الأيام المقبلة وصول 12 طائرة ستصل إلى لبنان، على مدار الأسبوعين المقبلين، مُحمَّلة بـ220 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية المهداة من الحكومة والشعب المصرى إلى الشعب اللبنانى، وذلك بواقع 3 طائرات كل 48 ساعة، وذلك حتى نهاية الشهر الحالى».

فى سياق متصل، طالب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أثناء زيارته مرفأ بيروت، أمس، بإجراء تحقيق شفاف وموثوق فيه، مشيرًا إلى أن فريق المحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى FBI سيصل نهاية الأسبوع الجارى، وسيساعد فى تحديد سبب هذا الانفجار، مشددًا على ضرورة سيطرة الدولة على الحدود والمرافق الرسمية كمرفأ بيروت لضمان سيادة لبنان.

من جانبها، أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيًا لجمع تبرعات بقيمة 565 مليون دولار لمساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافى وإعادة الإعمار، ومن ثَمَّ نحو الانتعاش الاقتصادى على المدى الطويل، مشيرة إلى أن تلك التبرعات ستخصّص للإسهام فى جهود «الأمن الغذائى، من خلال التوصيل الفورى للوجبات الساخنة وتحقيق الاستقرار وإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة، وتوفير مجموعات علاج الإصابات والأدوية الأساسية والمأوى، وتوفير الأموال لتسكين العائلات، التى تضررت منازلها وتمويل إصلاح المبانى والمرافق التى تضررت من الانفجار، ودعم نظافة المياه والصرف الصحى».