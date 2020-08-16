شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان تتمسكان باتفاق ملزم فى مفاوضات السد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت القاهرة والخرطوم ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، استنادًا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة. وشدد البيان المشترك الذى أعقب الزيارة الرسمية للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى السودان، أمس، يرافقه وفد رفيع المستوى، على أن الجانبين ناقشا قضية مشروع سد النهضة الإثيوبى، وتم التأكيد على أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث. واتفق الجانبان، خلال المباحثات، على أهمية المضى قُدمًا فى زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائى بين البلدين. واطلع الوفد المصرى على الجهود المبذولة حاليًا لتحقيق السلام فى السودان والتحديات الاقتصادية التى يواجهها، حيث أكد دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة. وجدد الوفد المصرى حرص مصر وتأييدها مطلب السودان العادل فى سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون فى مجال النقل. وجدد مدبولى التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية فى السودان. وقال «مدبولى» إنه حمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن الدعم للاقتصاد السودانى بما ينفع المواطن السودانى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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