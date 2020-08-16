شكرا لقرائتكم خبر عن برهامى وفتاوى الحيوانات.. تأجير ذكر الأرنب لمعاشرة الأنثى حرام شرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والأخر تصدر العديد من الفتاوي المثيرة من الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والتى تحدث حالة من الجدل المتواصلة، والتي كان آخرها، الفتوى المتعلقة بتحريم تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث، ويرصد ”الخليج 365” أبرز فتاوى برهامي استهدف فيها الحيوانات كالتالى:..

تأجير ذكر الأرنب لمعاشرة الأنثى حرام

أفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه لا يجوز تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث من الأرانب، جاء ذلك فى سؤال وجهه له أحد السائلين عبر موقعه "أنا السلفي": "أنا عندى مجموعة من الأرانب وهى إناث، والذكر الذى عندى مريض، فهل يجوز أن أذهب بها لشخص عنده أرانب ذكور ليعشر الأرانب الإناث ويأخذ على الواحدة 5 جنيهات؟ وهل هذا يدخل فيما يعرف ببيع ما لا يملك أو ما لا يضمن على أساس أن التعشير والإنجاب غير مضمون مثلًا؟ أو يدخل فى بيع منى الفحول؟ وهل هذا حرام أم حلال؟ أرجو الرد.

وأجاب برهامى قائلا: "قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ضراب الفحل، وهذه الصورة داخلة فى ذلك؛ فبع بعض الإناث، واشترِ أرنبًا ذكرًا.

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جواز قتل كلاب الشوارع

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إننا مأمورين بقتل كلاب الشوارع التي تتعرض للناس، جاء ذلك ردا على فتوى لأحد أتباعه، حول جواز قتل الكلاب المزعجة في الشارع؛ بسبب إزعاجها الأطفال وتخويفهم.

وأضاف برهامي، "الكلب العقور مأمور بقتله، وليس لمجرد الصوت، بل ينبغي أن يتعود الأطفال على مثل ذلك".

يجوز قتل الفأر والغراب

وفى فتوى أخرى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه يجوز للمسلم قتل 5 حيوانات فقط، مؤكدًا أنه ما دون ذلك لا يجوز قتله.

وأضاف «برهامي»، رداً على السؤال الموجه له بموقع أنا السلفي بشأن قتل الحيوانات المفترسة والمؤذية، الجمعة، أنه «يجوز للمسلم قتل 5 حيوانات فقط، استنادا إلى الحديث الشريف: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا).