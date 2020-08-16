شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب الثانوية المؤجلين للامتحان يستفيدون من الدرجة كاملة بالدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية المقرر انطلاقها 22 أغسطس الجارى.

وقالت مصادر مسئولة، إن هناك طلاب أجلوا امتحاناتهم وعددهم كبير، موضحة أنه سوف يؤدون الامتحانات بالدرجة الفعلية للمادة، بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، 22 أغسطس الجارى، حيث من المقرر أن يتقدم عدد من الطلاب لامتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمواد بعد قرار تأجيل بعضهم الامتحانات بسبب ظروف صحية، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى جدول الامتحانات.

ويؤدى الطلاب السبت 22 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية، والأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية، ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، والإثنين 24 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والأربعاء 26 أغسطس امتحان الفيزياء و التاريخ، والخميس 27 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 29 أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 30 أغسطس امتحان الديناميكا، والإثنين 31 أغسطس امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل، والأربعاء 2 سبتمبر الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.