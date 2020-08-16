شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمة كامبريدج»: أولياء أمور يطالبون المسؤولين بإعادة تقييم أبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من أولياء أمور طلاب مدارس كامبريدج، المسؤولين بوزارتى الخارجية والتربية والتعليم، بالتدخل لدى إدارة المدرسة والسفارة البريطانية والمركز الثقافى البريطانى فى القاهرة، لرفع ما وصفوه بـ«الظلم» الذى تعرضوا له مما يعرض أبناءهم لضياع مستقبلهم.

وقال عدد من أولياء الأمور إنه نظرا للإجراءات التى تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، عقدت إدارة المدرسة الامتحانات إلكترونيا عبر نظام مراقبة منزلية على جميع الطلاب، وبالفعل تم إرسال نتائج الطلاب للمدرسة الأم فى بريطانيا التى عدلت من نتيجة الطلاب، ما عرض الكثير من أبنائهم للرسوب. واستنكر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، معايير التقويم التى اتبعتها كامبريدج فى الثانوية البريطانية «IG»، مؤكدا أن معايير التقويم غير عادلة.

وقال: «طريقة كامبريدج أعطت فرصة لأباطرة الدروس الخصوصية لتصفية حساباتهم على حساب الطلاب، وسياسة كامبردج فى تقييم الطلاب غير عادلة وتتعارض مع التقاليد البريطانية التى تمتاز بالعدالة والإنصاف، ولكن هذه المؤسسة تحبط جهود الطلبة المضنية، وعلى كامبريدج أن تراجع نفسها أكثر من مرة وعلى الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كامبريدج». وعبر عن استيائه من سياسة المدرسة التى أطاحت بجهود الطلاب وخالفت التقاليد البريطانية فى التعليم المعروف عنها الإنصاف، حيث خالفت المعايير التى أعلنتها سابقا فى التقويم والتى تعتمد على تقديم الأدلة Evidences على مستوى الطالب، والمتمثلة فى التكليفات Assignments، والامتحانات القصيرة quizzes، وامتحانات المحاكاة mocks، لكنها لم تأخذ الأدلة من معظم المدارس، رغم أنها المعيار العادل، واعتمدت على معايير غير عادلة وتخالف كل ما أعلنته المدارس وما أخبر به المدرسون الطلاب. ووجه رسالة إلى طلاب الثانوية البريطانية، موضحا أنه مهما حدث لا تيأسوا ولا تحبطوا من الظلم والتعسف؛ فأنتم متميزون، والحياة مليئة بالعقبات، وكل عقبة تستطيعون تخطيها سوف تقويكم وتجعلكم أفضل.