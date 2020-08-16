شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير بجامعة الإسكندرية بتكلفة 65 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، السبت، أعمال التطوير بكلية الطب بجامعة الإسكندرية بقيمة ٦٥ مليون جنيه، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور وائل نبيل، عميد الكلية.

وقال «عبدالغفار» إن مستشفيات الإسكندرية تشهد طفرة نوعية فى التطوير لتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم تزويد المستشفيات بأحدث المعدات التقنية الحديثة والمستلزمات والأجهزة الطبية العالمية لتوفير خدمة طبية متميزة يلمسها المواطن البسيط، فضلا عن تخفيف الآلام عن كاهل المرضى المترددين على مستشفيات الإسكندرية الجامعية من مختلف المحافظات.

وأشاد بأعمال التطوير التى تمت بالمستشفيات، والتى تعد نقلة نوعية فى الخدمة الطبية المقدمة فى مستشفيات الإسكندرية الجامعية، والوزارة تسعى لتقديم الدعم للمستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن.

وأوضح الدكتور عصام الكردى أن تلك الافتتاحات تأتى فى إطار خطط التطوير الشاملة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، والتى تسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة فى شتى التخصصات الطبية الدقيقة.

وأشار إلى أن افتتاح مركز التدريب الطبى والذى يعد الأول داخل كلية الطب، ويضم 8 قاعات للمحاضرات، وقاعة للتدريب على النماذج الطبية والمناظير، وغرفة عمليات لإجراء مختلف التدخلات الجراحية المطلوبة للتدريب على حيوانات التجارب، كما يضم قاعة للكمبيوتر وأخرى للمكتبة الرقمية، وملحق بالمركز قاعة كبرى لاستقبال المؤتمرات مجهزة على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة تستطيع استيعاب أكثر من 300 فرد.

وأضاف أن تكلفة إعادة تأهيل وتجهيز المبنى 30 مليون جنيه، مؤكدا أن المركز يهدف إلى تقديم التدريب فى كافة صوره للأطباء من مختلف التخصصات الطبية على الجديد والمتطور فى مجال الطب والجراحة، ولا يقتصر فقط التدريب على الأطباء المصريين بل سيمتد ليشمل الأطباء من الوطن العربى ومن القارة الإفريقية.

وأشار إلى أنه تم تطوير العديد من المشروعات داخل المستشفيات الجامعية، حيث تم إنشاء وتجهيز مركز جديد للسموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى بطاقة استيعابية 30 سريرا، وأسرة عناية مركزة، وصيدلية إكلينيكية، ويقدم المركز أيضا خدمة الاستشارات الدوائية والتى سيتم البدء فيها بعد شهرين، ويعتبر مركز السموم الجديد هو الوحيد فى محافظات الوجه البحرى وقد روعى فى إنشائه وتجهيزه أحدث المعايير فى مكافحة العدوى وطريقة التشغيل، وتكلف إنشاؤه 5 ملايين جنيه.

Advertisements

كما تم إنشاء وتطوير وحدة جراحات العمود الفقرى، وإنشاء وتطوير وحدة جراحة المخ للأطفال، وإنشاء وحدة العناية المركزة لجراحات مخ الأطفال، بإجمالى أسرة للوحدات 45 سريرا داخليا، كما تم تطوير المدرج الرئيسى بالقسم وتجهيزه بأحدث شاشات العرض، وتكلفت جميع التطويرات 8 ملايين و500 جنيه، بالإضافة لتطوير قسم علاج الأورام والطب النووى، حيث تم تحديث جميع العيادات بالقسم، واستخدام الحاسب الآلى فى إدخال بيانات المرضى تمشيا مع سياسة الدولة والجامعة فى التحول الرقمى تمهيدا لربط جميع المستشفيات الجامعية بشبكة كمبيوتر واحدة.